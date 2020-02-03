УФАС: тюменцы могут пожаловаться на дорогие медицинские маски

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут пожаловаться на необоснованно завышенные цены на медицинские маски и противовирусные препараты в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УФАС по Тюменской области Наталия Фесина, официальных обращений от местных жителей о росте цен пока не поступало.

"Будут ли проводиться какие-либо проверки цен в аптеках, станет известно в ближайшие дни", — добавила она.

В случае, если тюменцы увидят в аптеках маски и противовирусные препараты по завышенным ценам, они могут пожаловаться на это письменно по адресу: 625048, Тюмень, ул. Холодильная, 58а. Электронная почта: to72@fas.gov.ru. Телефон: 50-31-55, факс: 50-59-14.

Добавим, ранее сотрудники нескольких тюменских аптек заверили корреспондента "Тюменской линии" в том, что не наблюдают повышенного спроса на одноразовые медицинские маски. По данным сотрудников фармацевтических учреждениях областной столицы, стоимость средства защиты — в среднем около пяти рублей.

Инна Пахомова