Жители Тюмени проявляют интерес к сельской ипотеке

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Эксперты в сфере недвижимости отмечают резкий рост интереса тюменцев к сельской недвижимости, на фоне стартовавшей с начала 2020 года сельской ипотеки с государственной поддержкой. Дома и земельные участки в сельских территориях, по мнению специалистов федеральной компании "Этажи", в связи с этим могут прибавить в цене в среднем на 4-8 %, а часть тюменцев - отказаться от приобретения жилья в городе, в пользу благоустроенных домов на селе.

Субсидированная государством ставка по такой ипотеке в банках-партнерах не превысит 3 % годовых. Для тюменского региона перечень сельских территорий, участвующих в программе еще не утвержден, но тюменцы уже активно интересуются этой программой.

"Количество обращений за консультациями по сельской ипотеке растет в геометрической прогрессии, - сообщил ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. - Особый интерес у жителей Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, планирующих приобретение участка и строительство дома, но не отстают и тюменцы, готовые рассмотреть возможность приобретения или строительства дома в сельской местности по цене, не превышающей 2,5-3 миллиона рублей, что идентично стоимости двухкомнатной квартиры в развитом районе Тюмени".

Официально сельская ипотека, в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", реализуемой Минсельхозом России, стартовала с начала 2020 года, а первые льготные кредиты банки-партнеры программы планируют выдать уже в феврале. Таким образом, государство рассчитывает не только обеспечить жильем селян, но и привлечь в сельскую местность инвестиции. Ведь активное строительство на селе не только способно заинтересовать молодежь, но и ускорить развитие инфраструктуры.

По предварительным данным, беспрецедентными будут и условия ипотеки, а не только процентная ставка. Так, для первоначального взноса будет достаточно 10 % от требуемого размера ипотеки, в качестве него разрешено использовать, в том числе, и материнский капитал, а возраст заемщика может быть до 75 лет. Компенсировать банкам-партнерам, так называемые выпадающие за счет разницы ставок доходы, будет государство.

Сельскую ипотеку планируют выдавать как на приобретение или строительство дома или квартиры на утвержденных сельских территориях, так и на покупку земельного участка с последующим строительством жилья.

"Степень влияния такой субсидированной ставки на рост цен на недвижимость, прежде всего, будет зависеть от объема сельской ипотеки, которая будет одобрена в этом году. Тем не менее, в последние годы все ярче тренд на смещение приоритетов покупателей загородной недвижимости в сторону участков и домов, на территориях с развитой инфраструктурой и наличием социальных объектов в шаговой доступности. Некоторые сельские поселения уже сейчас способны удовлетворить эти требования, другие стремятся к этому", - добавил Александр Иванов.

Для справки: программа "Комплексное развитие сельских территорий" разработана Министерством сельского хозяйства России. Программа утверждена, как и сумма выделенного на ее реализацию бюджета. Одним из пунктов программы является развитие строительства жилых домов в сельской местности, повышение уровня их благоустройства. Чтобы привлечь на село городских жителей и удержать молодежь, государство ввело такое понятие, как "ипотека для сельской местности".

Основная цель программы – сохранить население сельских территорий в соотношении минимум 1:4 по отношению к городскому. То есть, по задумке правительства, доля жителей деревней, хуторов, сел и станиц должна составлять не менее 25 % от всего населения страны. Пока же эта цифра стремительно сокращается – молодежь уезжает в города. Возможно, более доступное жилье сможет удержать ее, или привлечь на село городских жителей. Кроме того, планируется, что подобные меры помогут повысить долю благоустроенных сельских домовладений минимум до 50 % от основной массы.

Ипотека для жителей сельской местности подразумевает выдачу кредитов на льготных основаниях всем, кто хочет приобрести готовое жилье или построить новый дом в сельской местности.

Под какой именно процент будут выдаваться кредиты, под 0,1%, 1% или 3%, зависит от желания местных властей принять участие в программе. Но уже известно, что ставка не должна будет превышать 3% - разницу с их собственными программами ипотечного кредитования банкам покроет государство.

Чем хороша льготная сельская ипотека, так это тем, что она доступна не только для сельских жителей. Эти кредиты доступны всем, кто решит переехать на постоянное жительство в сельские территории.

Банки не вводят никаких ограничений по возрасту (за исключением престарелых заемщиков, которым не выдают никакие кредиты), семейному положению, наличию детей и их количеству.

Поэтому обратиться с пакетом документов в кредитное учреждение может каждый. Но при этом необходимо подтвердить свою платежеспособность. Обеспечением по кредиту может выступать приобретаемая недвижимость. Может дополнительно потребоваться наличие поручителя.

Правда, появились сведения о том, что от заемщиков будут требовать подтвердить серьезность и долгосрочность своих намерений жить на селе. Это не вызовет проблем у работников сельского хозяйства, или, к примеру, школ и детских садов, клубов и магазинов, которые работают в подходящем под действие программы населенном пункте. В качестве альтернативы могут потребовать штамп о прописке в сельской местности – но пока эти требования не зафиксированы окончательно.