  • 3 февраля 20203.02.2020понедельник
  • USD63,1385
    EUR69,5976
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер юго-восточный

Школы Тюменского района с 4 февраля закрываются на карантин

Общество, 20:00 03 февраля 2020

atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Все школы и учреждения дополнительного образования Тюменского района закрываются на карантин с 4 по 8 февраля. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия муниципалитета.

По информации управления образования Тюменского района, на этот период приостанавливается работа детских групп и объединений в учреждениях культуры и спорта.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Богандинской школе № 42, Борковской, Боровской, Каменской, Мальковской, Переваловской, Успенской, Акияровской и некоторых других школах. Процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме.

Специалисты управления образования муниципалитета подготовили памятки по профилактике ОРВИ и гриппа. При появлении первых симптомов заболевания следует обращаться за квалифицированной помощью ко врачу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карантин , ОРВИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 03.02.2020Жители Тюмени проявляют интерес к сельской ипотеке
20:07 03.02.2020Глава Ярковского района прокомментировал просьбу жителей о строительстве дороги в деревне Старый Каишкуль
20:00 03.02.2020Школы Тюменского района с 4 февраля закрываются на карантин
19:38 03.02.2020Пятьдесят воспитанников тюменского "Аванпоста" состязались в зимнем полиатлоне