Школы Тюменского района с 4 февраля закрываются на карантин

| Фото: atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Все школы и учреждения дополнительного образования Тюменского района закрываются на карантин с 4 по 8 февраля. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия муниципалитета.

По информации управления образования Тюменского района, на этот период приостанавливается работа детских групп и объединений в учреждениях культуры и спорта.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Богандинской школе № 42, Борковской, Боровской, Каменской, Мальковской, Переваловской, Успенской, Акияровской и некоторых других школах. Процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме.

Специалисты управления образования муниципалитета подготовили памятки по профилактике ОРВИ и гриппа. При появлении первых симптомов заболевания следует обращаться за квалифицированной помощью ко врачу.