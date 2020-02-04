Тюменские волейболистки обыграли лидера чемпионата страны

| Фото: волейбольного клуба «Тюмень» | Фото: волейбольного клуба «Тюмень»

Со счетом 3:1 завершилась встреча тюменской сборной "Тюмень-ТюмГУ-2" и "Динамо-Метар-2" из Челябинска в рамках четвертого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Молодежной лиги в Москве 3 февраля, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

"Уральская команда до этого матча занимала в таблице второе место. И стартовый сет противостояния остался за ней. Но в борьбе. Было понятно, что сибирячки, которых на тур усилили Евгения Басакова и Ксения Серова из основного состава, настроены дать бой. И у тюменок это получилось", - отметили арбитры.

По ходу чемпионата подопечным Натальи Чумаковой частенько не удавались концовки. Но в этой встрече был совсем другой случай. Именно в борьбе нервов сибирячки дожимали уральских волейболисток и во втором, и в третьем сетах.

А четвертая партия закончилась разгромом. Команда Чумаковой резво стартовала – 8:0. Оставалось только довести дело до успеха. Сделать это получилось. Точку в матче поставила Нина Девяткова.

Для тюменок эта победа стала третьей в сезоне.