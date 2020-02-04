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Тюменская таможня: на границе ЕАЭС обяжут объяснить происхождение сумм более ста тысяч долларов

Общество, 17:21 04 февраля 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Правила перемещения наличных денег через границу изменятся с 4 февраля 2020 года. При следовании через границу Евразийского экономического союза воздушным транспортом без декларации можно провозить наличные или чеки на сумму, не превышающую 10 тыс. долларов США, сообщает Тюменская таможня.

Все наличные денежные средства, в том числе чеки больше этой суммы, подлежат обязательному декларированию. Также с 4 февраля при единовременном перемещении физлицом суммы более 100 тыс. долларов США, одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Могут быть представлены документы, подтверждающие заработную плату: трудовые договоры, справки, а также доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, доходы от имущества.

По всем вопросам перемещения наличных можно обращаться в правовой отдел Тюменской таможни по адресу ул. Холодильная, 58а, предварительно записавшись на консультацию по телефонам: 8 (3452) 597-239, 597-339. Консультации бесплатные.

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# ЕАЭС , таможня

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