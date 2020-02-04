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Волейбольный клуб "Автоград" одержал в Тобольске пять побед

Спорт, 18:27 04 февраля 2020

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Предварительный этап чемпионата области по волейболу среди мужских команд второй лиги, выступающих в зоне "Север", завершился в Тобольске.

Как сообщает региональная федерация волейбола, программа заключительного тура получилась насыщенной. За два дня состоялись 15 матчей. Каждый из коллективов провел по пять игр.

Успешно в Тобольске отыграл тюменский "Автоград". Команда, ведомая Константином Бараблиным, победила во всех поединках. Четыре матча в свою пользу свели представители ДЮСШ № 1 из столицы региона. Три победы на родной площадке одержали тоболяки.

Спор за медали во второй лиге продолжат четыре из шести коллективов зоны "Север". Дальше прошли "Автоград" (20 очков), ДЮСШ № 1 (17), дружины Исетского района и Тобольска (по 15).

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# волейбол , Тобольск

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