Поэт и путешественник Виталий Огородников расскажет тюменцам о странствиях

| Фото: "Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте

Поэт и путешественник Виталий Огородников приглашает тюменцев на встречу "Дом", которая пройдет в пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в Тюмени 5 февраля с 19 до 21 часа.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Виталий Огородников, на встречу он принесет фотографии, сделанные в пути, их будут транслировать на экран. Гостям тюменец расскажет о своих дальних странствиях. Из "свежих" приключений — велопутешествие из Тюмени до Черноморского в Крыму. Летом 2019 года тюменец преодолел 3 тыс. 958 км. "В пути был чуть больше месяца. В седле — 24 дня, остальное время — музеи, встречи, море...", — вспомнил Виталий Огородников.

Встреча "Дом" пройдет в рамках "Клуба путешественников" Тюменского отделения Русского географического общества.

Вход свободный.

Инна Пахомова