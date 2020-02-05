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Форум мудрых родителей "Тетрис" в Тюмени перенесен

Общество, 17:38 05 февраля 2020

Центр «Семья» (архив) | Фото: Центр «Семья» (архив)

Форум мудрых родителей "Тетрис" в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом перенесен на 29 февраля, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Форум был намечен на 8 февраля, должен был развернуться в областной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

В программе — выступления профессиональных педагогов и психологов, которые поделятся секретами эффективного воспитания детей и подростков. Участники узнают, как приучить детей к порядку, откуда берется детская агрессия и как с ней бороться, как отпустить подростка во взрослую жизнь, а также познакомятся с приемами доверительного общения с детьми. Каждый родитель сможет задать вопросы экспертам.

С программой форума можно ознакомиться в официальной группе во ВКонтакте.

О точной дате проведения сообщат дополнительно.

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# воспитание , дети , обучение , родители , форум

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