  • 5 февраля 20205.02.2020среда
  • USD63,4342
    EUR70,1265
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На двадцати семи тюменских перекрестках заработали камеры "Безопасного города"

Общество, 11:49 05 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54 камеры видеонаблюдения заработали на 27 тюменских дорожных перекрестках с 1 февраля, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Информация с них в режиме онлайн поступает в информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области". Там, где установлены камеры, полиция отмечает снижение количества преступлений.

До конца 2020 года к системе планируется подключить еще 46 перекрестков и 10 транспортных развязок Тюмени. На сегодня к единой системе хранения данных подключено 2 тыс. 184 системы видеонаблюдения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# камеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 05.02.2020Провизор: тюменцы активно скупают маски
12:10 05.02.2020Россияне, прилетевшие в Тюмень из Уханя, проходят пограничный контроль
12:00 05.02.2020Победителей конкурса "Ученик года" определили в Голышманово
11:49 05.02.2020На двадцати семи тюменских перекрестках заработали камеры "Безопасного города"