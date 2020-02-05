На двадцати семи тюменских перекрестках заработали камеры "Безопасного города"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54 камеры видеонаблюдения заработали на 27 тюменских дорожных перекрестках с 1 февраля, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Информация с них в режиме онлайн поступает в информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области". Там, где установлены камеры, полиция отмечает снижение количества преступлений.

До конца 2020 года к системе планируется подключить еще 46 перекрестков и 10 транспортных развязок Тюмени. На сегодня к единой системе хранения данных подключено 2 тыс. 184 системы видеонаблюдения.