В Ишиме ведется подготовка в весеннему половодью

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Подготовка к паводку ведется в Ишиме. Этот вопрос поставлен главой города Федором Шишкиным на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

"События прошлых сезонов напоминают нам, что весну город должен встретить во всеоружии. Все превентивные мероприятия необходимо выполнить в полном объеме", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

По словам директора управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергея Данилова, разработан и реализуется план мероприятий по предупреждению паводка. Заключено соглашение с Обь-Иртышским бассейновым управлением по передаче данных в отношении уровня рек Ишим, Карасуль и Мергень. Организованы временные водомерные посты на всех реках города. В ближайшее время начнется подомовой обход жителей, проживающих в зоне возможного подтопления.

Руководитель Ишима поручил провести командно-штабные учения по подготовке к паводку, ревизию спецтехники, ас-машин, мотопомп, проверить их техническую готовность, выполнить расчистку водоотводных канав для пропуска талых вод и вывоз снега с улиц, где возможно подтопление. Предприятиям системы ЖКХ рекомендовано утвердить графики работы аварийных бригад, назначить ответственных.