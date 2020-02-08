Библиотечную сессию в Ишиме посвятили 75-летию Победы

| Фото: Библиотеки им. А.И. Васильева | Фото: Библиотеки им. А.И. Васильева

В Ишиме продолжается библиотечная сессия "О Днях Великих", которую ишимские библиотекари разработали для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По словам главного библиотекаря библиотеки им. А. И. Васильева Анны Сигуевой, сессия – это цикл мероприятий, посвященный военной истории России, освещающих все стороны и грани тех лет – знаковые события, победные битвы и сражения, подвиги детей и стариков, быт советских солдат, деятельность в тылу и многое другое.

"Программа проекта объединила в себе встречи с историей в разных форматах, что позволит привлечь к участию широкую возрастную аудиторию – от дошкольников до людей взрослого поколения. Флэшмобы, акции, презентации книг, выставки, творческие вечера и вечера памяти, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии направлены на то, чтобы в доступной и интересной форме познакомить всех участников мероприятий с военными страницами страны и нашего города", - подчеркнула Анна Сигуева.

По словам организаторов, в программу включены два крупных проекта: "Детям о войне" и "Летопись Великой Победы".

Проект "Детям о войне" будет реализован в подготовительных группах детских садов. Его итогом станет создание дошкольниками "Альбома памяти", где будут фотографии и краткая информация о символах войны и Победы, солдатской каске, знамени Победы, военных письмах и других реликвиях.

Школьникам расскажут об основных битвах Великой Отечественной войны в рамках проекта "Летопись Великой Победы".

Итоги сессии подведут в ноябре текущего года на библиотечной конференции.

Инна Кондрашкина