  • 6 февраля 20206.02.2020четверг
  • USD63,1742
    EUR69,7443
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяков призывают подарить бумаге вторую жизнь

Общество, 10:00 06 февраля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Экологическая акция по сбору макулатуры "Бумаге - вторую жизнь" стартовала в Тобольске, сообщает городская администрация.

Акция проводится в целях формирования у тоболяков экологической культуры, привлечения внимания к проблеме вторичной переработки мусора и раздельного сбора отходов. Продлится она до 1 декабря 2020 года.

Короба для сбора макулатуры установлены в 14 специальных точках. Узнать их адреса можно на сайте городской администрации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бумага , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 06.02.2020Тобольским ветеранам вручили медали к 75-летию Победы
11:05 06.02.2020Несанкционированные переправы и рыбаков-браконьеров выявляют инспекторы
10:43 06.02.2020Банк России выпускает памятные монеты "Оружие Великой Победы"
10:32 06.02.2020Эксперты назвали пять правил по защите от коронавируса, гриппа и ОРВИ