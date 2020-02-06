Тоболяков призывают подарить бумаге вторую жизнь

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Экологическая акция по сбору макулатуры "Бумаге - вторую жизнь" стартовала в Тобольске, сообщает городская администрация.

Акция проводится в целях формирования у тоболяков экологической культуры, привлечения внимания к проблеме вторичной переработки мусора и раздельного сбора отходов. Продлится она до 1 декабря 2020 года.

Короба для сбора макулатуры установлены в 14 специальных точках. Узнать их адреса можно на сайте городской администрации.