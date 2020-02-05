В поликлиниках Тюмени усилены меры профилактики гриппа и ОРВИ

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Медицинские учреждения Тюмени перешли на противоэпидемический режим работы из-за повышенного уровня заболеваемости ОРВИ, сообщает городской комитет здравоохранения.

Данный режим предусматривает обязательную текущую дезинфекцию, обеззараживание воздуха, регулярное проветривание помещений, соблюдение масочного режима.

Для разведения потоков больных с признаками респираторных вирусных инфекций и пациентов с соматической патологией во всех территориальных поликлиниках города прием заболевших с симптомами ОРВИ и гриппа ведут в специальных фильтрах.

Медицинскую помощь детям до трех лет, беременным женщинам, лицам старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания, врачи оказывают на дому. На дому выписывают лекарства для льготной категории граждан со стабильным течением заболевания.

Специалисты напоминают, что при высокой температуре необходимо остаться дома и вызвать врача. Кроме того, в период сезонного распространения инфекций обязательно следует соблюдать меры индивидуальной профилактики: полноценно питаться, проводить больше времени на свежем воздухе, одеваться в соответствии с погодой, соблюдать режим дня, а также чаще мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.

Важно также ограничить посещение мест с большим скоплением людей. По этой причине территориальные поликлиники ввели ограничения на массовые плановые обследования населения, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. До отмены ограничительных мероприятий не проводятся профилактические акции "Доктор с вами".

В общественных местах рекомендуется пользоваться масками, которые нужно менять через каждые два часа. Мыть руки необходимо после поездки в общественном транспорте, посещения общественных мест, перед приемом пищи.