Тюменцы встретятся на Сретенском благотворительном балу

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Сретенский благотворительный бал "Серебряный век" начнется в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 9 февраля в 16 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист молодежного Тюменского благочиния Мария Сарибекян, Сретенский благотворительный бал состоится в областной столице в третий раз. "В первый раз он прошел на Рождество в 2018 году. Собралось более семидесяти человек. В 2019 - на Пасху. В этом году бал приходится на Сретение Господне", — поделилась она.

На балу гостей ждет стилизованная фотозона, на фоне которой можно сделать снимок на память. Она будет отражать период Серебряного века, здесь представят соответствующие предметы, книги. Неподалеку организуют чайный уголок, где пришедшие на танцы смогут выпить чай, угоститься печеньем.

Еще в зале будет работать "Бальная почта". "Любой гость может написать письмо другому участнику. Например, оставить в послании пожелание - что-то наподобие анонимного письма. То есть называть имя и фамилию человека в письме не надо, достаточно описать. Наш почтальон найдет адресата и вручит ему послание", — добавила Мария Сарибекян.

По словам организаторов, Сретенский благотворительный бал непременно состоится, к этому событию готовились долго, планировали его за полгода.

Желающие могут прийти в ДК "Нефтяник" пораньше. В 14 часов откроют залы, где можно будет переодеться, сделать прическу. Продолжительность мероприятия составит пять часов.

6 февраля в 19 часов 30 минут в акутовом зале храма Симеона Богоприимца (ул. Республики, 60) состоится последняя репетиция. На нее и на сам бал могут прийти все желающие в возрасте от 14 до 40 лет.

Девушки ждут на мероприятие в наряде периода начала XX века или платье желательно по щиколотку, допустимо — ниже колена. Должны быть перчатки. В украшениях и макияже приветствуется сдержанность. Волосы уложены.

Требования к внешнему виду юношей: фрачный костюм или темные брюки, светлую рубашку, жилет, шейный платок. Организаторы напоминают, что всем необходимо взять сменную обувь, пригодную для танца.

Также на бал приглашают волонтеров. Им предстоит встречать гостей и объяснять им, где находятся раздевалка, буфет и другие зоны. Желающие стать волонтерами могут обратиться по ссылке.

"Так как бал благотворительный, в зале будет находиться кружка, куда желающие смогут опустить деньги. Сумма может быть любой — хоть рубль, хоть сто, пожертвование добровольное. Будем собирать деньги для детей с онкологическими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы решили сотрудничать с благотворительной организацией "От сердца к сердцу"", — заключила Мария Сарибекян.

Инна Пахомова