Тюменский "Рубин" одержал в Ижевске третью гостевую победу

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Третью гостевую победу подряд одержал в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В Ижевске тюменцы одолели местную "Ижсталь" со счетом - 3:1. Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда Андрей Рычагов убежал к воротам "Ижстали" и четко бросил – 1:0. Под занавес второго периода тюменцы отличились еще раз. Большинство реализовал Егор Попов. В начале заключительного отрезка рубиновцы упрочили свое лидерство, отличился защитник Виталий Зотов - 3:0. В концовке поединка хозяева удалось отквитать одну шайбу.

Итог матча в Ижевске подвел один из наставников тюменского клуба Алексей Исаков.

"Много эмоций выплеснули в предыдущих играх против "Нефтяника" и "Тороса". Поэтому первый период провели тяжеловато. Сейчас команда набрала 81 очко. Это хороший показатель и он важен с точки зрения турнирного положения. Стремимся побеждать в каждом матче",- отметил Алексей Исаков.

В активе "Рубина" стало 38 побед. Ровно столько, сколько было по завершении чемпионата прошлого сезона. За всю регулярку подопечные Звягина потерпели 18 поражений, проведя 56 матчей. Теперь в их пассиве 11 проигранных встреч за 49 поединков.