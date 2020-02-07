Победителей конкурса "УМНИК-2019" наградят в Тюмени

| Фото: Минобрнауки | Фото: Минобрнауки

Церемония награждения участников конкурса "УМНИК-2019" состоится в Тюмени 7 февраля. Она начнется в 15 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142), сообщает Западно-Сибирский инновационный центр.

Организаторы конкурса наградят победителей по шести направлениям: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Ресурсосберегающая энергетика", "Биотехнологии". Также состоится лекция кандидата географических наук Ильдара Идрисова (НОЦ) об исследовании Арктики.

Конкурс "УМНИК" направлен на поддержку талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. Главный приз конкурса – грант в размере 500 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы.

Финальные отборы по программе "УМНИК" проводятся на базе Тюменского технопарка ежегодно, начиная с 2010 года. За это время рассмотрено более 1,8 тыс. заявок от студентов, аспирантов и молодых ученых вузов. Грант Фонда получили 335 проектов, на общую сумму финансирования более 142 млн рублей.