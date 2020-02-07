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Впервые в Тюменской области пройдет Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту

Спорт, 10:11 07 февраля 2020

Федерации рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерации рыболовного спорта Тюменской области

Более 60 профессиональных рыбаков примут участие во всероссийских соревнованиях "Кубок Западной Сибири-2020, которые впервые пройдут в Тюменской области. Старт состязаниям будет дан на озере Янтыково Тюменского района 13 февраля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

"Впервые Тюменская область принимает столь масштабные и значимые соревнования, как Кубок Западной Сибири в дисциплине "ловля на мормышку со льда. Допускаются спортсмены с первым разрядом и выше. Более 60 человек приедут к нам. В состав главной судейской коллегии войдут судьи всероссийской категории: два из Тюмени, один с Алтая", - рассказал он.

Кубок Западной Сибири - это соревнования среди профессионалов в личном и командном зачетах. За два дня спортсмены покажут свое мастерство по ловле рыбы в условиях, ограниченных временем и территорией.

Торжественное открытие соревнований рыбаков начнется в Доме культуры с. Янтыково 14 февраля в 14 часов 30 минут.

Анжела Лебедева

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# Кубок Западной Сибири , рыбная ловля , соревнования

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