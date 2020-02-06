Члены Общественной молодежной палаты навестили тобольского ветерана

| Фото: Общественная молодежная палата | Фото: Общественная молодежная палата

Убрали снег во дворе и сделали уборку в доме ветерана Тамары Зятьковой члены Общественной молодежной палаты Тобольска.

За кружкой чая ветеран рассказала молодым людям истории из своей жизни, о тяготах военного времени и восстановлении страны. Тамара Георгиевна осталась довольна визитом и помощью молодежи.

Во второй половине дня состоялась открытая встреча со студентами, в ходе которой учащиеся узнали о работе Общественной молодежной палаты, обсудили направления проекта "Большая история", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а так же посмотрели фильм "На грани памяти".