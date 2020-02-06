  • 6 февраля 20206.02.2020четверг
  • USD63,1742
    EUR69,7443
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Романец: я поддерживаю акцию "Своих не бросаем"

Общество, 17:38 06 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области - самая высокая готовность реагирования на чрезвычайные ситуации, и то, что именно наш регион был выбран для размещения эвакуированных из Китая соотечественников, неслучайно. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" рассказала генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития" Ольга Романец.

Она присоединилась к флешмобу #своихнебросаем, который запустили в социальных сетях тюменцы, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях относительно размещения граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории и поддержать эвакуированных из Китая соотечественников.

"Наличие инфраструктуры, в том числе медицинской, и высокий профессионализм персонала позволяют верить в то, что мы справимся с этой нестандартной, неожиданной для многих ситуацией, - подчеркнула Ольга Романец. - Кроме того, мы не должны забывать о том, что эти люди - наши с вами соотечественники, которым необходима наша поддержка и внимание".

Тюменцы публикуют в соцсетях посты со словами поддержки и призывами не поддаваться панике, а также трезво оценивать ситуацию. Напомним, военные самолеты доставили в Тюмень россиян из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. Вся достоверная и оперативная информация здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ольга Романец , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 06.02.2020Названы победители программы "Формула хороших дел"
18:43 06.02.2020Тюменцев ждут в школе региональных экспертов НКО
18:32 06.02.2020Культуру малочисленных народов Западной Сибири изучают тобольские ученые
18:21 06.02.2020Екатерина Козеева: люди, оказавшиеся в карантине, должны чувствовать поддержку