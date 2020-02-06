Ольга Романец: я поддерживаю акцию "Своих не бросаем"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области - самая высокая готовность реагирования на чрезвычайные ситуации, и то, что именно наш регион был выбран для размещения эвакуированных из Китая соотечественников, неслучайно. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" рассказала генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития" Ольга Романец.

Она присоединилась к флешмобу #своихнебросаем, который запустили в социальных сетях тюменцы, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях относительно размещения граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории и поддержать эвакуированных из Китая соотечественников.

"Наличие инфраструктуры, в том числе медицинской, и высокий профессионализм персонала позволяют верить в то, что мы справимся с этой нестандартной, неожиданной для многих ситуацией, - подчеркнула Ольга Романец. - Кроме того, мы не должны забывать о том, что эти люди - наши с вами соотечественники, которым необходима наша поддержка и внимание".

Тюменцы публикуют в соцсетях посты со словами поддержки и призывами не поддаваться панике, а также трезво оценивать ситуацию. Напомним, военные самолеты доставили в Тюмень россиян из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. Вся достоверная и оперативная информация здесь.