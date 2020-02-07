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Тюменские дзюдоисты выйдут на татами "Большого шлема"

Спорт, 15:20 07 февраля 2020

ЦОП "Тюмень дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень дзюдо"

Тюменские спортсмены Дарья Давыдов и Казбек Занкишиев примут участие в турнире "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин в Париже 8 и 9 февраля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Мастера спорта международного класса Дарья Давыдова и Казбек Занкишиев представят национальную сборную команду в весовых категориях до 63 кг и до 100 кг соответственно.

Напомним, что турнир во Франции является рейтинговым, чемпион получит 1000 очков, обладатель второго места – 700 и третьего – 500. Тюменские дзюдоисты входят в число кандидатов для участия в Олимпийских играх Токио-2020 и будут бороться за эти баллы.

За два дня соревнований на татами выйдут около 750 спортсменов из 121 страны мира.

Онлайн результаты на сайте www.ippon.org в дни соревнований. Время начала соревнований будет известно позже, финальные поединки – в 17 часов ежедневно. Время указано местное (отстает от тюменского на 4 часа).

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# Дарья Давыдов , дзюдо , турнир

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