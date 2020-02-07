Новые дороги в Туртасе Уватского района построят при поддержке области

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Новые дороги в микрорайоне Дорожников в Туртасе построят в 2020 году. Из областного бюджета на строительство выделено 40 млн рублей, сообщает администрация Уватского района.

Планы по обустройству территории в микрорайоне обсудили глава района Сергей Путмин, глава сельского поселения Станислав Богатырь и депутат районной думы, заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

В микрорайоне Дорожников располагаются 223 земельных участка для ИЖС: уже предоставлено 55, из которых 33 – многодетным семьям. Запланировано построить 580 метров дороги по ул. Центральной, 406 метров по ул. Первой, 530 метров по ул. Второй и 395 метров по ул. Третьей.

Дорожная сеть обеспечит доступ к 34 земельным участкам и позволит собственникам начать возводить жилье. По проекту предусмотрены разбивка оси трассы, срезка кустарников и рубка деревьев с корчевкой пней, устройство земляного полотна дорог, пересечений и примыканий с укладкой металлических водопропускных труб, работы по устройству покрытия из щебня. К строительству приступят летом.

Сергей Путмин отметил важность комплексного обустройства территории. "Строительство жилья – одно из важнейших направлений развития Туртаса. Сейчас в микрорайон Дорожников не заехать и строиться там людям почти невозможно. Эту проблему увидел и губернатор. Нам выделены средства на обустройство улиц, а следующий этап – создание жилищно-коммунальной инфраструктуры", – резюмировал глава.