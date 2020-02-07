Флешмоб #своихнебросаем - это способ противостоять лжи и панике, считает Артём Андросов

| Фото: из аакаунта артем андросова во ВКонтакте | Фото: из аакаунта артем андросова во ВКонтакте

Поддержка в социальных сетях людей, прилетевших в Тюменскую область из Китая, – это еще и способ противостоять панике, порожденной ложной информацией. Об этом корреспонденту заявил участник флешмоба #своихнебросаем председатель комитета по молодежному предпринимательству "Опора России" Артём Андросов.

Он рассказал, что пост губернатора о том, что туристов из Китая разместят в Тюмени, вызвал гордость за регион, способный оперативно развернуть такой медцентр, организовать все необходимое для создания карантинной зоны. А дальнейшие негативные, гневные комментарии вызвали шок и недоумение.

По словам Артёма Андросова, он сразу подумал, что сам может оказаться в подобной ситуации, когда рейсы отменены и нужно вынужденно оставаться в чужой стране. Логично, что государство, гражданином которого ты являешься, принимает меры, эвакуирует своих. Правильно и логично, что их не отправляют просто домой, а организуют зону карантина.

"Все меры безопасности приняты, контакта с населением нет, и о какой угрозе и для кого в соцсетях идет речь – непонятно. Сейчас у нас подъем заболеваемости по ОРВИ, однако никто не бегает, не кричит, что нужно всех чихающих, кашляющих куда-то отселить", - высказал мнение Артём Андросов.

После того, как он поддержал флешмоб #своихнебросаем, в Instagram пришло много откликов от знакомых со словами солидарности.

"Мне писали, что нездоровый ажиотаж вокруг темы прилета самолетов из Уханя уже надоел. Тюменцы удивляются, когда знакомые из других регионов страны и даже из других стран начинают спрашивать, что происходит в городе, просят фотографии "с места событий". Каких событий, если все заняты обычными делами, работают и отдыхают?", - прокомментировал Артем Андросов.

Ирина Кургузова