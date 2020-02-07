Житель Ялуторвска дважды попался на уловки мошенников

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Ялуторовчанин при покупке товара онлайн дважды пострадал от уловок мошенников. Общая сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

43-летний мужчина нашел объявление в интернете о продаже программатора, созвонившись с продавцом, стал оговаривать условия приобретения. Общение покупателя и продавца происходило в одном из мессенджеров, где по видео заявителю показали товар. 41 тыс. рублей ялуторовчанин перечислил на номер карты супруги продавца, товар должен был прийти в десятидневный срок. Обещанного потерпевший так и не дождался, продавец перестал выходить на связь.

На этом же сайте неудачной для мужчины оказалась и покупка станка для нарезки ключей. Так же по мессенджеру, оценив товар, он перевел на карту продавца 83 тыс. рублей. Продавец, после получения денег, отправил транспортной компанией посылку, которую ялуторовчанин через некоторое время получил на одном из пунктов в областном центре. Но вместо станка в посылке находились запчасти от кондиционера. На звонки и сообщения потерпевшего продавец отвечать перестал. По данным фактам мошенничеств следователем возбуждены уголовные дела. Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину" подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.