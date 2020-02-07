В Тюмени появится новый футбольный манеж

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Крытая и открытая площадки для мини-футбола будут оборудованы в Тюмени на месте бывшей автостоянки у дома № 9 на ул. Олимпийской. Привести в порядок заброшенную территорию попросили жители Восточного административного округа. Исполнение наказа горожан контролирует депутат городской думы Наталия Путина.

В ходе предвыборной кампании в адрес Наталии Путиной поступали обращения жителей 25-го округа по поводу заброшенной автостоянки. Горожане отмечали, что участок давно заброшен, никак не используется, забор развалился, а территория покрылась мусором. Все это негативно отражалось на внешнем облике округа и совсем не добавляло привлекательности рядом расположенному скверу Депутатов.

В октябре 2018 года Наталия Путина направила официальный запрос в управу округа. В ответе сообщалось, что, по информации департамента имущественных отношений, земельный участок находится в собственности Тюменской области и размещаться на нем могут только объекты спорта. В 2019 году областной департамент имущественных отношений передал участок инвестору под строительство футбольного манежа.

"В непосредственной близости от данного объекта находится сквер Депутатов, в котором отдыхают горожане. Необходимо было привести эту территорию в надлежащее состояние. Сейчас работы идут полным ходом. Это не может не радовать", – говорит Наталия Путина.

Устройство футбольных площадок планируется завершить к лету 2020 года.