В Тюмени отметили аптеки, завышающие цены на медицинские маски

| Фото: Тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменское отделение «Молодой Гвардии»

60 рублей за пачку из трех масок - максимальная цена в частных аптеках Тюмени, которые проверили представители тюменского отделения "Молодой гвардии". Адреса недобросовестных аптек молодогвардейцы разместили на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, сообщает пресс-служба отделения.

Чтобы сориентировать тюменцев, на двери недобросовестных продавцов, завышающих цены, активисты клеили специальные наклейки "Здесь завышают цены на медицинские маски".

Напомним, 6 февраля глава государства Владимир Путин предложил лишать лицензии аптеки, которые завышают цены на медицинские маски и медикаменты во время эпидемии коронавируса. До массового ажиотажа средняя цена за маску составляла пять рублей. Все значения выше этого показателя можно считать завышением.

"Максимальная зафиксированная цена составила шестьдесят рублей за пачку из трех масок. Информацию об этой аптеке мы передали антимонопольной службе, ситуацию будем держать на контроле", - рассказал руководитель тюменского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Тюменцы также могут пожаловаться на необоснованно завышенные цены на медицинские маски и противовирусные препараты в региональное управление федеральной антимонопольной службы по адресу: 625048, Тюмень, ул. Холодильная, 58а. Электронная почта: to72@fas.gov.ru. Телефон: 50-31-55, факс: 50-59-14.