Победителей межрегионального конкурса "Жемчужина Востока" определят в Тюмени

| Фото: Студия 360 градусов во ВКонтакте | Фото: Студия 360 градусов во ВКонтакте

Межрегиональный конкурс восточных танцев "Жемчужина Востока" впервые пройдет в тюменском Центре культуры "Торфяник" 24 февраля. На протяжении девяти лет конкурс имел статус городского. В 10 раз решили пригласить в гости танцоров из разных регионов УФО.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор конкурса, преподаватель студии "Восток", педагог Лиги профессионалов России Ольга Озерова.

"Заявки уже поступили от артистов Екатеринбурга, Кургана, Тюмени. Участниками станут танцоры в возрасте от пяти до 55 лет. Номинаций много, все они делятся на направления – это классика, или ориенталь, и фольклор. В состав жюри войдут преподаватели из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени", - говорит она.

Более ста выходов солистов и коллективов предстоит оценить экспертам конкурса. Как отметила Ольга Озерова, критерии отбора победителей и призеров состоят из десяти оценок. Восточные танцы оцениваются тщательнее. Учитывается техника, образ танцовщицы, манера, чувство ритма и другое.

В Тюмени на сегодня действуют около 10 студий восточного танца. Чаще всего они проводят занятия на основе досуга или фитнеса. Профессиональных студий немного.

"У нас есть международные чемпионки. С 2009 года участвуем в различных конкурсах, и девочки показывают хорошие результаты", - отметила педагог Лиги профессионалов России Ольга Озерова.

Победителей и призеров межрегионального конкурса восточных танцев "Жемчужина Востока" ожидают Кубки, дипломы, медали и призы от спонсоров.

Анжела Лебедева