День зимних видов спорта пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменский многопрофильный центр | Фото: Тюменский многопрофильный центр

День зимних видов спорта пройдет в Тюмени 9 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В программу войдут забеги на коньках (шорт-трек) на дистанцию 100 метров для мальчиков и девочек 9–10 лет и 11–12 лет, блиц турниры по хоккею с шайбой среди мальчиков 9–10 лет и 10–12 лет и хоккей в валенках среди юношей 14–16 лет. Также мальчики поучаствуют в блиц турнире по хоккею с шайбой и хоккейном матче.

Открытие Дня зимних видов спорта запланировано на 10 часов, место проведения - хоккейный корт школы № 5 (ул. Мурманская, 31).

Торжество посвящено очередной годовщине со дня открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи и отмечается на территории страны в шестой раз.

Празднование Дня зимних видов спорта пройдет до 16 февраля. По месту жительства состоятся около 20 различных мероприятий: соревнования по футболу на снегу, веселые эстафеты, турниры по хоккею, хоккею в валенках и многое другое.