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Ледяной дворец на Цветном бульваре в Тюмени демонтируют

Общество, 16:59 07 февраля 2020

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Большой ледяной дворец на Цветном бульваре в Тюмени демонтируют. Такое решение приняли в связи с тем, что он подтаял, сообщает управа Центрального административного округа.

Как сообщили в администрации Тюмени, работы по разборке блоков и вывозу их с Цветного бульвара начнутся в ближайшее время и завершатся до конца следующей недели.

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Горки пока убирать не планируют. Состояние всех конструкций ледяного городка будут контролировать специалисты управы ЦАО.

"Нынешней зимой горки на Цветном бульваре пользовались большой популярностью среди горожан и гостей Тюмени. Порой лед портился. Ночью горки восстанавливали неоднократно. К демонтажу дворца планируют приступить, когда на Цветном бульваре будет малолюдно", — рассказали в администрации Тюмени.

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# демонтаж , ледовый городок

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