Ледяной дворец на Цветном бульваре в Тюмени демонтируют

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Большой ледяной дворец на Цветном бульваре в Тюмени демонтируют. Такое решение приняли в связи с тем, что он подтаял, сообщает управа Центрального административного округа.

Как сообщили в администрации Тюмени, работы по разборке блоков и вывозу их с Цветного бульвара начнутся в ближайшее время и завершатся до конца следующей недели.

Горки пока убирать не планируют. Состояние всех конструкций ледяного городка будут контролировать специалисты управы ЦАО.

"Нынешней зимой горки на Цветном бульваре пользовались большой популярностью среди горожан и гостей Тюмени. Порой лед портился. Ночью горки восстанавливали неоднократно. К демонтажу дворца планируют приступить, когда на Цветном бульваре будет малолюдно", — рассказали в администрации Тюмени.