Глава Тобольска высказал недовольство качеством уборки дорог

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Вопрос качества уборки дорог от снега обсудили на встрече с подрядчиками в администрации Тобольска 7 февраля. Ситуация по меньшей мере странная: финансирование есть, техники достаточно, желание работать вроде присутствует, а результат удручающий.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Есть карта с четко обозначенными границами работы подрядчиков. Раздадим ее под роспись. Маршрутные карты: заказчик должен видеть очередность работ и быть с ней согласен. Лично я часто наблюдаю, что после снегопада первоочередные работы начинаются не в самых людных местах. Это надо пересмотреть", - рассказал он.

Глава города дал поручение подрядчикам вместе с заказчиком пересмотреть технологические карты и планы производства работ, которые нужно делать на неделю.

"Всех подрядчиков с 16 апреля присоединим к системе РНИС. Будем следить онлайн за техникой. Упростим систему отчетности и контроля. У кого сейчас есть уже навигация могут начать пусконаладку", - добавил Афанасьев.

Кроме того, глава Тобольска поручил к 15 марта всем подрядчикам подготовить откачивающую технику. "ТобольскСтройЗаказчик" доведет до них информацию о всех проблемных участках города.

Анжела Лебедева