ТюмГУ стал региональным лидером в сфере инноваций

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский госуниверситет признан победителем в трех номинациях регионального ежегодного конкурса "Лидер в научно-инновационной деятельности – 2019". Итоги подвели в Тюмени 7 февраля в канун Дня российской науки на заседании Академического собрания Тюменской области, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Тюменский государственный университет назван организацией года, ведущей инновационную деятельность. Прямым доказательством тому и стало создание при активном участии университета Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Инновационная инфраструктура в ТюмГУ постоянно развивается. На базе университета функционирует Технопарк, работают Центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, успешно действуют три десятка малых инновационных предприятий, заключаются соглашения с ведущими индустриальными партнерами. Студенты и сотрудники ежегодно становятся победителями инновационных конкурсов, выигрывают гранты на реализацию проектов.

Победителем в номинации "Ученый года по направлению "Технические науки" признана кандидат физико-математических наук, доцент, федеральный исследователь в научно-исследовательской лаборатории фотоники и микрофлюидики ТюмГУ Наталья Иванова.

Ученым года в естественных науках стал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению и изменению климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александр Хаустов.

Благодарность губернатора Тюменской области за выдающиеся успехи в научной деятельности вручили директору ЦКП "Рациональное природопользование и физико-химические исследования" Николаю Третьякову.