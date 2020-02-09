На территории России не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом

| Фото: ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: ИА "Тюмеснкая линия"

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано на территории России, сообщает Роспотребнадзор.

Двое больных, прибывшие из КНР, с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы.

Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевания протекают в легкой клинической форме, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.