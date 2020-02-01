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ВК "Тюмень" завершил тур победой над магнитогорскими волейболистами

Спорт, 13:08 10 февраля 2020

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

ВК "Тюмень" одержал победу в заключительном матче шестого тура чемпионата российской мужской волейбольной высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

В Магнитогорске гости добились волевого успеха в противостоянии с хозяевами из клуба "Магнитка-Университет" – 3:2.

Стартовый сет тюменцы уверенно завершили в свою пользу - 25:20. Но затем характер матча изменился. Две следующие партии остались за уральцами - 25:19 и 25:20. В четвертом сете "Тюмень" вновь оказалась сильнее (25:20) и дело дошло до тай-брейка. В нем сибиряки одержали уверенную победу 15:11.

ВК "Тюмень" продолжает лидировать в чемпионате. В 22 встречах тюменцы одержали 20 побед.

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# ВК Тюмень , волейбол

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