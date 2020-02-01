Прокуратура предлагает тюменцам высказать мнение по ограничению продажи снюсов

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

Высказать позицию относительно введения ограничений продажи несовершеннолетним снюсов предлагает тюменцам региональная прокуратура.

Надзорное ведомство разрабатывает проект о внесении изменений в Закон Тюменской области "Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина" и в ст. 2.8 Кодекса Тюменской области об административной ответственности.

Как отмечают в прокуратуре, цель законопроекта — ограничить продажи в регионе несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей в целях предупреждения причинения вреда здоровью. Такие смеси вызывают заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличивают риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний. Так как доза потребляемого никотина очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройству сознания.

Надзорное ведомство предлагает внести в указанный выше областной закон поправки, согласно которым в Тюменской области не допускается продажа бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним.

Все заинтересованные тюменцы до 12 февраля могут высказать свою позицию относительно законодательных ограничений, направив свои предложения на электронной почту proc72@yandex.ru с пометкой "Проект".