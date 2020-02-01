Карантин в школах Тюменского района продлили до 17 февраля

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Карантин в школах и учреждениях дополнительного образования продлен до 17 февраля, сообщает администрация муниципалитета.

"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и превышением эпидпорога во всех общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Тюменского района учебный процесс приостановлен до 17 февраля включительно. Обучение продолжится дистанционно", - говорится в сообщении.

Это третье продление карантина в районе. Впервые школы Тюменского района закрывали с 4 по 8 февраля, затем продлили до 11 февраля. Теперь еще на семь дней учащиеся останутся дома.

В дошкольных образовательных учреждениях Тюменского района продолжается масочный режим.

Специалисты призывают жителей района соблюдать меры профилактики, избегать посещения общественных мест с большим скоплениям людей, чаще гулять на свежем воздухе, укреплять иммунитет.