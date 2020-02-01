Преподаватели тюменских вузов сыграют в волейбол

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Преподаватели тюменских вузов сойдутся в волейбольных баталиях в зачет спартакиады среди образовательных организаций. Соревнования пройдут в спортивном зале института физической культуры (ул. Пржевальского, 37), сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

10 февраля в 17 часов начнется встреча команд ТюмГУ и ТИУ, в 17 часов 40 минут - ГАУСЗ и ТГМУ, в 18 часов 20 минут - ТВВИКУ и ТИУ.

11 февраля в 17 часов сразятся ТюмГУ и ТГМУ, в 17 часов 40 минут - ГАУСЗ и ТВВИКУ.

12 февраля в 17 часов пройдут игры между ТюмГУ и ТВВИКУ, в 17 часов 40 минут - между ТИУ и ГАУСЗ.

13 февраля в 17 часов сыграют ТГМУ и ТВВИКУ, в 17 часов 40 минут - ТюмГУ и ГАУСЗ, в 18 часов - 20 минут ТИУ и ТГМУ.

Церемония награждения состоится 13 февраля в 19 часов.

Соревнования по волейболу – это третий вид испытаний в рамках спартакиады после стрельбы и шахмат.

Впереди - дартс 17 февраля, настольный теннис 19 февраля, ГТО 21 февраля, мини-футбол 25-28 февраля.