Более полутора тысяч уватских детей отдохнут в оздоровительных лагерях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч детей и подростков зачислят в летние оздоровительные лагеря района. Они будут организованы на базе 14 школ, сообщает администрация Уватского района.

В комплексном центре социального обслуживания в Увате пройдут две смены лагеря "Алые паруса", школа искусств проведет творческую смену "Палитры". Будут работать лагеря спортивных направлений "Спортландия" в Увате, "Территория спорта" в Демьянке. По две смены проведут детско-юношеская спортивная школа в Увате и дом детского творчества в Туртасе.

В летней кампании 2020 года задействуют 1 тыс. 645 детей и подростков. Наряду с детскими лагерями организуют досуговые площадки по месту жительства.

Летом при содействии центра занятости трудоустроят не менее 429 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Как сообщила директор Татьяна Белова, ребят принимают на работы по благоустройству, помощниками вожатых и воспитателей. В приоритетном порядке будут трудоустраиваться дети-сироты, из малообеспеченных и неполных семей. А работодателями могут выступать организации любых форм собственности.