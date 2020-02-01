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Онкологи выявили новообразование у тюменки на ранней стадии

Общество, 12:00 11 февраля 2020

Медицинский город | Фото: Медицинский город

Крохотное новообразование выявили врачи "Медицинского города" у тюменки при профилактическом ультразвуковом исследовании молочных желез. Размеры опухоли не достигали пяти миллиметров. В кратчайшие сроки онкологи подтвердили диагноз и принялись за лечение пациентки, сообщает "Медицинский город".

Женщине была проведена органосохранная операция - резекция злокачественного образования с удалением сигнального лимфатического узла.

"К счастью, у конкретной пациентки опухоль была диагностирована вовремя. Мы выяснили природу новообразования. Убедившись, что злокачественная опухоль не успела дать метастазы, провели органосохранную операцию и сегодня можем говорить о полном излечении пациентки, - рассказал врач-онколог "Медицинского города" Лазарь Васильев. - Я рекомендую каждой женщине до сорока лет ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а после – маммографию и УЗИ молочных желез".

Как отмечают онкологи, тюменкам все чаще удается излечиться от рака, в 2019 году в Тюменской области было зарегистрировано 750 случаев заболеваний раком молочной железы, из них 77,5 % выявлены на ранних стадиях.

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# маммография , Медицинский город , онкология

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