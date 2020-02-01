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Соблюдение правил перевозки детей проверяют в Тюмени

Общество, 18:57 11 февраля 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

133 нарушения правил перевозки детей в легковых автомобилях выявили инспекторы ДПС в первой декаде февраля в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Рейды по безопасной перевозке детей у детсадов, поликлиник и на федеральных дорогах проходят в рамках областного мероприятия "Автокресло – детям!". Массовые рейды продлятся до середины февраля.

С начала 2020 года на дорогах области произошло 30 ДТП с участием детей-пассажиров. В этих авариях погибли трое детей, 37 ранены. Двое из погибших детей перевозились без удерживающих устройств и ремней безопасности.

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# автокресло , ГИБДД Тюменской области , дети

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