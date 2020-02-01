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Тюменские лыжники поборются за награды СкиТура

Спорт, 14:24 12 февраля 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Пятеро тюменских лыжников примут участие в многоэтапном "СкиТур 2020" в Швеции и Норвегии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В мужских соревнованиях за награды поборются тюменцы Евгений Белов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Иван Якимушкин, а также югорчанин Сергей Устюгов. В женских гонках на старт выйдет Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область и Марий Эл.

Старт соревнованиям будет дан в шведском Эстерсунде. 15 февраля состоится индивидуальная гонка, а на следующий день персьют классическим стилем. 18 февраля в шведском Арэ пройдет индивидуальный спринт свободным стилем.

20 февраля в норвежском Сторлиен-Меракер состоится масс-старт на 38 км свободным стилем. 22 февраля в Тронхейме пройдет индивидуальный спринт классическим стилем, а на следующий день персьют классическим стилем.

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# Глеб Ретивых , Денис Спицов , Евгений Белов , Екатерина Смирнова , Иван Якимушкин , лыжные гонки

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