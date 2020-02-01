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Лучших педагогов спорта и молодежной политики  назовут в Тюмени

Общество, 11:19 12 февраля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ежегодный городской конкурс профмастерства "Сердце отдаю детям-2020" стартует в Тюмени 12 февраля. В нем примут участие представители учреждений допобразования спорта и молодежной политики, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Конкурс проводится по номинациям "Педагог дополнительного образования" и "Тренер-преподаватель", педагогический стаж участников - не менее трех лет. В 2020 году в очном этапе свой профессионализм продемонстрируют 15 конкурсантов. В финале, который намечен на 20 февраля, педагогам предстоит посоревноваться в написании эссе.

Оценит конкурсантов жюри. Своего победителя назовет и студенческая независимая комиссия. Это учащиеся института физической культуры Тюменского государственного университета.

В 2019 году победителями городского конкурс "Сердце отдаю детям" стали Лариса Косовских из центра "Контакт" и Анатолий Шушарин из детско-юношеской спортивной школы № 3.

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# конкурс профмастерства , педагоги

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