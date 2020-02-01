Тюменская студентка вышла в финал олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Студентка Института психологии и педагогики ТюмГУ Екатерина Мокина вышла в финал Всероссийской олимпиады "Я – профессионал", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Первый тур заключительного этапа по направлению "Педагогическое образование (основное)", в котором участвовала девушка проходил с 3 по 7 февраля, Тюмень – стала одной из площадок проведения этапа.

"Участие в региональном этапе олимпиады "Я – профессионал" стало для меня своеобразной проверкой: расту ли я профессионально? Поэтому я очень тщательно подошла к процессу подготовки модельного занятия, которое было на тему "Пионеры-герои Великой Отечественной войны"", – рассказала финалистка.

По итогам работы площадки второй результат показала Анна Лапина (УрГПУ), проводившая урок французского языка. Третье место заняла Анна Иванцова из Перми (ПГГПУ).

Добавим, что в 2019 году Екатерина Мокина завоевала серебро на олимпиаде "Я – профессионал" и сейчас стремиться одержать победу. Второй тур заключительного этапа конкурса пройдет в Москве со 2 по 6 марта.