Тюменцам предлагают выбрать талисман Всероссийской переписи населения

| Фото: www.strana2020.ru | Фото: www.strana2020.ru

Проголосовать за официальный талисман Всероссийской переписи населения на сайте ВПН–2020 можно с 11 по 21 февраля, сообщает Росстат.

Выбор образа, который в наибольшей степени олицетворяет самое масштабное статистическое событие десятилетия, начался после приема работ на конкурс по созданию талисмана. На него поступили более 900 работ от более чем 500 авторов из 74 регионов страны. Наиболее активно проявили себя жители Московской, Ленинградской и Саратовской областей.

С наибольшим отрывом лидируют образы медведя, мыши и собаки. У некоторых всероссийская перепись ассоциируется с пернатыми. Участники прислали изображения 20 аистов, 15 филинов, двух жар-птиц и одного утенка. Треть конкурсантов учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись и снабдила талисманы электронными планшетами и смартфонами.

Победителя определят в два этапа: после завершения голосования пользователей члены жюри сформируют шорт-лист участников, набравших наибольшее количество голосов. Из их числа будут избраны финалисты.

Официальный талисман ВПН–2020 должен соответствовать двум параметрам. Во-первых, передавать значимость переписи для будущего страны, а во-вторых быть близким и понятным символом для каждого россиянина. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля. Победитель получит денежный приз в размере 60 тыс. рублей, а созданный им образ станет эмблемой Всероссийской переписи населения. Изображения талисмана будут использоваться на протяжении всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной, рекламной продукции.