Тюменцев ждет интенсив "Команда С"

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте

Основам киноспециальностей тюменцев бесплатно обучат федеральные эксперты. Образовательный интенсив "Команда С" стартует в Школе перспективных исследований 29 февраля, сообщает центр "Медиаполис".

В течение 10 дней тюменские кинематографисты встретятся с федеральными экспертами-практиками кинопроизводства. Участники смогут выбрать одно из направлений: администрирование, режиссура, операторское дело и художественная постановка. Каждое направление включает несколько узкопрофильных специальностей.

В проекте примут участие 60 жителей Тюмени и области. Участники пройдут обучение в формате мастер-классов и лекций от региональных и федеральных экспертов из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, которые зарекомендовали себя в работе над фильмами "Тобол", "Матильда", "Жара", рекламе для крупнейших брендов России и Европы.

"Мы хотим создать сильное сообщество кинематографистов в Тюмени, поэтому проводим интенсив, где поделимся практическим опытом. Это отличная возможность попробовать себя в новой сфере, увидеть процесс создания большого кино изнутри и найти единомышленников", - рассказала руководитель проекта Дарья Киселева.

Принять участие в образовательном проекте смогут все желающие старше 18 лет любого уровня подготовки. Однако количество участников ограничено: в проект возьмут 60 человек.

Чтобы зарегистрироваться и пройти отбор на направление, участнику необходимо заполнить анкету до 25 февраля включительно. После рассмотрения заявки администраторы будут поддерживать связь с каждым индивидуально.

Следить за проектом во ВКонтакте. Регистрация на проект завершится 25 февраля.