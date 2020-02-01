Вокалисты Викуловского района встретятся на конкурсе

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Муниципальный конкурс "Песня не знает границ" пройдет в Викуловском Доме культуры 16 февраля, начало в 11 часов. 19 учреждений культуры района представят на него своих вокалистов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра культуры и досуга Викуловского района Елена Серебрякова.

""Песня не знает границ" - это традиционный муниципальный конкурс, который мы проводим на протяжении многих лет. На нем встречаются эстрадные исполнители со всего района. В этот раз он посвящен юбилею Победы", - говорит она.

Участниками творческого состязания могут стать исполнители разного возраста. Для них разработано положение, по которому певцы могут выбрать для себя направление - ансамбли, вокально-инструментальные коллективы и авторы-исполнители.

Накануне выхода на районную сцену пройдет предварительное прослушивание конкурсантов.

"Во время конкурса будут организованы мастер-классы для участников. Состав жюри уже определен, в него войдут специалисты культуры из Ишима, Абатского и Казанского районов. С экспертами в формате круглого стола мы обсудим качество выступлений викуловчан, жанровое исполнение, и другое", - рассказала Елена Серебрякова.

Для победителей и призеров муниципального конкурса подготовлены дипломы и подарки. По словам директора Центра культуры и досуга Викуловского района, определены делегаты на областной конкурс "Песня не знает границ" - это вокалисты Викулово: ВИА "Взлетная полоса" и вокальный ансамбль "Импульс".

Анжела Лебедева