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Тюменцев приглашают к участию в спецпроекте "Дорога памяти"

Общество, 08:52 17 февраля 2020

Центральный музей Вооруженных сил РФ | Фото: Центральный музей Вооруженных сил РФ

Сбором и обобщением информации о земляках, участниках Великой Отечественной войны, занимаются военкоматы Тюменской области. Фотографии ветеранов разместят в галерее исторического комплекса "Дорога памяти" на территории главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает региональный военкомат.

Тюменцам предлагают увековечить память о родных, близких и знакомых участниках Великой Отечественной войны и предоставить информацию о них, а также их фотографии в военный комиссариат по месту жительства, а также в военный комиссариат Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Республики, 2 или на электронный адрес vk_tumen@mail.ru.

Напомним, что в годы войны с территории области без автономных округов были мобилизованы 192 тыс. 90 наших земляков. К 1 февраля 2020 года военные комиссариаты собрали и обобщили информацию о 90 тыс. 458 участниках войны.

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# военкомат

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