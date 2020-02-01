Нетрезвого пешехода сбила иномарка на улице Мельникайте в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

30-летнего пешехода, который, по предварительным данным, был нетрезв, сбил автомобиль Volkswagen на путепроводе на ул. Мельникайте, 122 в Тюмени 13 февраля.

Автомобиль марки Volkswagen сбил 30-летнего пешехода примерно в 0 часов 15 минут.

"По предварительным данным, молодой мужчина находился в состоянии опьянения. Пешеход перелазил через ограждение моста. В попытке уйти от наезда Volkswagen въехал в ограждение и сбил пешехода", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Какие травмы получил пешеход, пока неизвестно. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова