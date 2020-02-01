  • 13 февраля 202013.02.2020четверг
  • USD63,0470
    EUR68,7843
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Нетрезвого пешехода сбила иномарка на улице Мельникайте в Тюмени

Происшествия, 12:54 13 февраля 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

30-летнего пешехода, который, по предварительным данным, был нетрезв, сбил автомобиль Volkswagen на путепроводе на ул. Мельникайте, 122 в Тюмени 13 февраля.

Автомобиль марки Volkswagen сбил 30-летнего пешехода примерно в 0 часов 15 минут.

"По предварительным данным, молодой мужчина находился в состоянии опьянения. Пешеход перелазил через ограждение моста. В попытке уйти от наезда Volkswagen въехал в ограждение и сбил пешехода", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Какие травмы получил пешеход, пока неизвестно. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 13.02.2020Личность погибшего в опорном пункте полиции под Тобольском установят правоохранители
13:38 13.02.2020На тюменца составили протокол из-за розыгрыша с людьми в защитных костюмах
13:16 13.02.2020Жительница Югры отдала два миллиона рублей ясновидящим
12:54 13.02.2020Нетрезвого пешехода сбила иномарка на улице Мельникайте в Тюмени