В регионе снижаются темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизились за последнюю неделю, с 3 по 9 февраля. В целом по Тюменской области заболеваемость ниже эпидемических порогов на 30%, однако в Тюмени среди школьников 7-14 лет эпидпорог выше на 20%, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Также по данным за последнюю неделю эпидпорог превышен в восьми муниципальных образованиях. В связи с этим приостановлен образовательный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ялуторовска. Школы переведены на дистанционное обучение.

Для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Введен дезинфекционный режим в детских садах, медицинских организациях, торгово-развлекательных центрах, на предприятиях торговли и общественного питания, в аэропорту, ж/д вокзалах, в общественном транспорте.

Информация по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции размещена на видеоэкранах в городе, в общественном транспорте, на экранах в медицинских организациях и в школах, проведено sms-оповещение населения региона.