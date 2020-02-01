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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионе снижаются темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Общество, 13:05 13 февраля 2020

пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизились за последнюю неделю, с 3 по 9 февраля. В целом по Тюменской области заболеваемость ниже эпидемических порогов на 30%, однако в Тюмени среди школьников 7-14 лет эпидпорог выше на 20%, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Также по данным за последнюю неделю эпидпорог превышен в восьми муниципальных образованиях. В связи с этим приостановлен образовательный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ялуторовска. Школы переведены на дистанционное обучение.

Для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Введен дезинфекционный режим в детских садах, медицинских организациях, торгово-развлекательных центрах, на предприятиях торговли и общественного питания, в аэропорту, ж/д вокзалах, в общественном транспорте.

Информация по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции размещена на видеоэкранах в городе, в общественном транспорте, на экранах в медицинских организациях и в школах, проведено sms-оповещение населения региона.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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