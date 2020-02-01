Общественный совет при департаменте АПК Тюменской области определил задачи на пятилетку

| Фото: Минсельхоз ВК | Фото: Минсельхоз ВК

Вопросы реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий должны стать главными в работе нового состава общественного совета при департаменте АПК Тюменской области нового состава. Об этом в беседе с журналистами заявил вновь избранный председатель совета Александр Горохов.

"Прежде всего мы хотели бы детально изучить участие и департамента и предприятий агропромышленного комплекса области в реализации этой программы, - пояснил он. - У нас свой сегмент работы – развитие сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест. Потому что без новых рабочих мест решение многих других задач будет просто не реально. И под развитие производства надо развивать и социальную сферу. По целому ряду территорий у нас серьезная внутренняя миграция – селяне уезжают в северные регионы области. И люди уезжают не потому, что им дома не хочется жить, воспитывать детей, а потому что нет работы. Это задача номер один и ее решение связано со строительством жилья для специалистов и подготовка кадров для АПК. Это сверхсерьезная комплексная задача".

Программа комплексного развития сельских территорий, по мнению Александра Горохова, определяет и важность второго направления работы общественного совета: совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

"Плюс к этому планируется в текущем году рассмотреть вопросы, связанные с участием предприятий агропромышленного комплекса в реализации программы по экспорту сельскохозяйственной продукции, вопросы, связанные в развитием малых и средних форм хозяйствования на селе", - отметил председатель общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

Вся заявки Тюменской области на финансирование объектов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" удовлетворены Минсельхозом России. На их реализацию, как сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, запланирован 71 млн рублей.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" вступила в силу с 1 января 2020 года. В период 2020-2025 годов на улучшение условий жизни и труда селян государство направит почти 2,3 трлн рублей.

Главных целей, как отмечают специалисты, у программы три. Во-первых, сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян. Во-вторых, соотношение среднемесячных ресурсов у сельского и городского домохозяйства должно быть не менее 80%. То есть обычная сельская семья должна зарабатывать примерно 4/5 от заработка средней городской. И в -третьих, благоустроенных жилых помещений в селах и деревнях должно стать не меньше половины от общей площади. Кроме того, реализуются программы доступного жилья, качественной и своевременной медицинской помощи, образования и развития инфраструктуры. Так или иначе, изменения должны коснуться 37 млн человек.

Борис Олейник