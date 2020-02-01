Актеры Тюменского драмтеатра поделились секретами мастерства с предпринимателями

| Фото: НП «Тюменский деловой Клуб» | Фото: НП «Тюменский деловой Клуб»

Как создаются спектакли, каким образом их выбирают и какова в этом роль самих актеров, узнали члены Тюменского делового клуба в рамках открытой "Театральной гостиной" в бизнес-отеле "Евразия". Актеры Тюменского драматического театра Дмитрий Куклев и Игорь Гутманис исполнили читку пьесы "Загадочные вариации" Эрика-Эмманюэля Шмитта и поделились с предпринимателями и любителям театра байками, секретами мастерства и актерскими приемами.

"То, что зрители видят на сцене — это 10 процентов от всей проделанной работы. Знакомство с пьесой начинается с прочитки текста. Уже в процессе читки появляются персонажи, их образы, характер. Каждый режиссер работает по-разному. Некоторые просят читать и уже сразу играть, есть режиссеры, которые предлагают идеи и меняют сценарий по ходу прочтения. Режиссеры разные и каждый раз приходится импровизировать", - поделились актеры.

Инициатива проведения творческих вечеров возникла не случайно. Ежегодно по итогам закрытия театрального сезона на большой сцене драмтеатра члены экспертного совета ТДК награждают лучших актеров и режиссеров. На одном из заседаний возникла идея провести серию кулуарных встреч с труппой драмтеатра. За это время в гостях у ТДК успели побывать Владимир Обрезков, Ирина Тутулова, Наталья Коротченко, Андрей Волошенко, Сергей Скобелев, Наталья Никулина, Александр Кудрин и Эвилина Ризепова.

Генеральный директор НП "Тюменский деловой клуб" Мария Шатохина считает, что новый формат встреч позволит познакомиться с талантливыми и успешными актерами Тюменского драмтеатра.

"Мы рады, что подобные встречи проходят под эгидой Тюменского делового клуба. На первый взгляд пьеса сложная с элементами комедии, драмы, фарса, одиночества и безвыходности. В зале собралось более 30 участников и все активно участвовали в её обсуждении. Проведение творческих вечеров находит отклик у зрителя, а это значит, мы будем продолжать двигаться в заданном направлении", - заявила она.

"Театральная гостиная" – это цикл творческих встреч, которые пройдут с актерами Тюменского драматического театра в течение 2020 года. Участники театральных гостиных попробуют прочитать и порепетировать пьесы по ролям. По итогам совместной работы в планах у актеров поставить небольшой спектакль.

"Выбранный формат творческих встреч позволит участникам потренировать универсальные навыки самопрезентации, умение работать с волнением и управлять им, поэкспериментировать с голосом и его интонированием, проявить умения работать в команде. Если все получится, то к концу года в планах постановка и премьера благотворительного спектакля предпринимателей вместе с актерами", - добавила Мария Шатохина.

На следующих встречах актеры пообещали провести совместное чтение стихов или пьес под музыку.

Ирина Шемякина