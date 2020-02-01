В Казанском районе ветеранам войны вручили медали к 75-летию Победы

| Фото: областной поисковой отряд | Фото: областной поисковой отряд

Торжественное вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам и труженикам тыла состоялось в Казанском районе, сообщает областной поисковой центр .

На торжественном мероприятии в Новоселезневской школе присутствовали ветераны труда. Тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти, юбилейные медали вручили на дому.

В рамках мероприятия работала общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики приняли запросы на уточнение информации от жителей района, проконсультировали об алгоритме самостоятельного поиска данных.

Поисковые отряды "Честь" и "Русичи" представили выставку передвижного музея "Река памяти": экспонаты, найденные в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны.